Prof. Płatek: Większość ludzi, która wykorzystuje dzieci do seksu, to nie są żadni pedofile

Do internetu trafiło nagranie z niedawnej debaty, w której udział wzięli prof. Płatek oraz Mateusz Kijowski. Zdaniem wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego większość ludzi, o których potocznie się mówi, że są pedofilami, w rzeczywistości są "normalnymi mężczyznami, bądź kobietami".

– Mogłyby mieć normalne stosunki seksualne, tylko z racji bardzo kiepskiego wychowania... – mówiła prof. Płatek. Jej zdaniem mężczyźni w trakcie przygotowania do bycia księżmi "są narażeni na to, że się ich pozbawia umiejętności komunikowania".

Prof. Płatek stwierdziła ponadto, że osoby, które czują pociąg do osoby nieletniej nie mają się do kogo zgłosić. – Gdzie się ma zgłosić ktoś, kto odczuwa pociąg seksualny do dziecka? Pokażcie mi państwo. Jak jest psychiatra sensowny to może się może tam zgłosić – przemawiała prof. Płatek.

Te rewelacje chętnie komentowali internauci.