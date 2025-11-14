"Dlatego odmówiłem". Prezydent o nominacjach sędziowskich

Karol Nawrocki, odmawiając w środę nominacji 46 sędziów, zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację i awans.

Prezydent mówił o sędziach, którzy "słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej".

Nawrocki: Dlatego odmówiłem nominacji 46 sędziom

W piątek minęło 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Podczas spotkania w Mińsku Mazowieckim prezydent tłumaczył, dlaczego odmówił podpisania nominacji sędziowskich.

– Obowiązkiem prezydenta, który jest strażnikiem konstytucji, jest także domaganie się tego, aby sędziowie wydawali wyroki w imieniu Rzeczpospolitej, realizowali porządek konstytucyjno-prawny RP i aby każdy, kto został nominowany przez prezydenta czuł się takim samym sędzią, a nie neo i paleosędzią. Dlatego odmówiłem nominacji 46 sędziom – oświadczył.

– Sąd to nie jest sala sejmowa, a Polska to jest wielka sprawa, wielka rzecz. Rządy upadają, powstają. Prezydenci przemijają, a (...) polski porządek konstytucyjno-prawny trwać musi. I od tego był prezydent przez te 100 dni i od tego będzie w kolejnych latach, aby porządek konstytucyjno-prawny trwał – podkreślił.

100 dni prezydenta

Kancelaria Prezydenta podała, że w ciągu pierwszych stu dni Karol Nawrocki złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował i 70 podpisał. Prezydent mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, powołał 64 sędziów i asesorów sądowych. Odbył 11 wizyt zagranicznych, w tym dwukrotnie do Stanów Zjednoczonych, a także przyjął 6 prezydentów i premierów państw. Złożył ponad 20 wizyt krajowych. Przyznał ponad 24 tys. odznaczeń.

