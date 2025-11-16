Ludzie jak ludzie

POCZYTANKI Paczka trafiła na biurko kilka dni temu; nie będę udawał, że wszystkie tomy już przeczytałem.
Ale czytam i będę czytał latami, po kawałku, w kolejności nieoczywistej – każdy ma swój ulubiony sposób obcowania z klasykami. Anton Czechow w sześciu tomach itrzech odsłonach. Cztery tomy opowiadań (w tym młodzieńczych humoresek często publikowanych pod zmienionym nazwiskiem), zamykający całość tom utworów scenicznych, a między nimi twarz Czechowa najmniej chyba znana szerokiej publiczności, to znaczy Czechow non-fiction.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
