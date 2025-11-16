Proste, ale pożywne

Niegdyś kuchnia podkarpacka była również kuchnią nieistniejących już dwóch grup etnicznych: bojkowskiej i łemkowskiej. Bojkowie i Łemkowie po drugiej wojnie światowej zostali wysiedleni do byłego ZSRS lub rozproszeni po całym kraju. Zajmowali się uprawą roli lub hodowlą bydła, szczególnie wołowego.