"Przecież to skandal!". Pazura mocno o wolnych niedzielach

Aktor włącza się w dyskusję na temat słuszności zakazu handlu w niedzielę. Do sprawy odnosi się na nagraniu zamieszczonym w serwisie YouTube.com. – Do czego żeśmy doszli? (...) Niedziele wolne? Od handlu? Przecież to skandal! Wszyscy chcą handlować! – mówi na nagraniu.

Cezary Pazura wyraża pogląd, że niedziele powinniśmy poświęcać na coś bardziej pożytecznego niż wizyta w supermarkecie. – Pamiętam, jak za komuny wymyślono, że jedna sobota jest wolna, bo w soboty się pracowało. Jezu, jak myśmy walczyli, żeby ta sobota była wolna; żeby posiedzieć przed telewizorem, pójść do kina, z matką pogadać, co u niej słychać – opowiada Pazura. Jak dodaje, całe jego pokolenie walczyło o to, żeby soboty i niedziele były wolne, a teraz walczą o to, żeby był zajęte. – Czy to nie szajba? – pyta.

Cezary Pazura podkreśla, iż rozumie interes wielkich koncernów, jednak nie może zrozumieć Polaków, którzy walczą o zniesienie zakazu handlu w dwie niedziele miesiąca. – Na trzydzieści jeden dni, masz dwadzieścia dziewięć dni sklepy otwarte, a przez dwa dni zamknięte. Na Boga, no nie róbmy z tego problemu! – apeluje.