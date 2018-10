Ostatni klip Jakiego. Poparła go córka rtm. Pileckiego

– Nazywam się Zofia Pilecka-Optułowicz. Córka rotmistrza Witolda Pileckiego. Popieram na prezydenta Warszawy pana Patryka Jakiego – mówi w spocie.







Historia Witolda Pileckiego

Był żołnierzem Wojska Polskiego, jako kawalerzysta walczył m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po zakończeniu udziału w kampanii wrześniowej 1939 r. przeszedł do działalności konspiracyjnej. Jako ochotnik dał się pojmać hitlerowcom, by trafić do obozu w Auschwitz, gdzie zorganizował konspirację. W kwietniu 1943 r. uciekł z Oświęcimia, a w 1944 roku walczył w Powstaniu Warszawskim.

Po zakończeniu II wojny światowej rtm. Pilecki działał w strukturach konspiracji antykomunistycznej. Został aresztowany w 1947 roku i poddany torturom przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Wiosną 1948 roku Pileckiego skazano na karę śmierci, a wyrok został wykonany w więzieniu na Mokotowie 25 maja. Do dziś nie udało się odnaleźć jego szczątków.

W 2013 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.