Pilny alert RCB. MSZ odradza podróże do tego kraju
Udostępnij3 Skomentuj
Kraj

Pilny alert RCB. MSZ odradza podróże do tego kraju

Dodano: 
Alert RCB
Alert RCB Źródło: X / RCB_RP
RCB rozesłało alert, w którym informuje, że MSZ odradza podróże do Wenezueli. Sytuacja wokół tego kraju jest napięta. Donald Trump grozi użyciem wojska wobec Nicolasa Maduro.

"Uwaga! Alert RCB! "ALERT RCB! MSZ RP odradza wszelkie podróże do Wenezueli. Jeśli przebywasz w Wenezueli, zarejestruj się w systemie Odyseusz" – poinformowało RCB.

twitter

Alert RCB został wysłany do użytkowników kart SIM polskich operatorów telefonii komórkowych na terenie Wenezueli".

Napięcie na linii USA – Wenezuela

Podczas ubiegłotygodniowej rozmowy z prezydentem Wenezueli Nicolasem Maduro amerykański przywódca Donald Trump zagroził, że jeśli ten nie odda władzy w kraju, USA rozważą użycie siły.

O rozmowie pomiędzy przywódcami Stanów Zjednoczonych i Wenezueli, do której miało dojść w ubiegłym tygodniu informuje "Wall Street Journal".

Według informatorów gazety, poruszone zostały w niej m.in. żądania Maduro dotyczące amnestii ogólnej zarówno dla niego, jak i jego współpracowników i członków ich rodzin. Wielu z nich jest bowiem narażonych na sankcje i zarzuty ze strony Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump miał zagrozić wenezuelskiemu przywódcy, że jeśli ten nie ustąpi dobrowolnie, rozważy różne opcje, łącznie z użyciem siły.

W sobotę Donald Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą. "Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump" – napisał na platformie Truth Social.

Celem takiego działania miało być zwiększenie presji i groźby ataków przeciwko reżimowi Maduro. Z ustaleń amerykańskiej gazety wynika, że w ostatnich tygodniach Amerykanie przeprowadzili symulowane ataki na Wenezuelę przy użyciu bombowców i myśliwców. Co więcej, zwiększyli swoją obecność na Karaibach. To zaś ma umożliwić przyspieszenie operacji lotniczych w przypadku, gdyby Donald Trump podjął decyzję o dalszych działaniach militarnych.

Napięcie na linii Waszyngton – Caracas rośnie od dłuższego czasu. Amerykanie zarzucają prezydentowi Nicolasowi Maduro kierowanie zbrojnym gangiem odpowiedzialnym za przemyt narkotyków i destabilizację regionu. Senator Rick Scott ostrzegł, że "dni Maduro są policzone", sugerując mu ucieczkę do Rosji lub Chin. Sam prezydent Wenezueli zaprzecza tym oskarżeniom i twierdzi, że USA chcą przejąć zasoby naturalne kraju, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego i złota.

Administracja USA nie uznaje Nicolasa Maduro za prawowitego prezydenta. Departament Stanu podniósł nawet nagrodę za informacje prowadzące do jego zatrzymania do 50 milionów dolarów, nazywając go "jednym z największych handlarzy narkotyków na świecie".

Czytaj też:
Trump postawił ultimatum Maduro. "Jeśli nie ustąpi dobrowolnie..."Czytaj też:
Pilna decyzja Trumpa. "Przestrzeń powietrzna zostanie zamknięta"

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś – roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
Czytaj także