Pilna decyzja Trumpa. "Przestrzeń powietrzna zostanie zamknięta"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.
O swojej nowej decyzji ws. Wenezueli amerykański przywódca poinformował w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump" – napisał na platformie Truth Social.
Wkrótce więcej informacji.
