Pilna decyzja Trumpa. "Przestrzeń powietrzna zostanie zamknięta"
Z ostatniej chwili Źródło: DoRzeczy.pl
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.

O swojej nowej decyzji ws. Wenezueli amerykański przywódca poinformował w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump" – napisał na platformie Truth Social.

Wkrótce więcej informacji.

Opracowała: Anna Skalska
