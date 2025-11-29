Pilna decyzja Trumpa. "Przestrzeń powietrzna zostanie zamknięta"

O swojej nowej decyzji ws. Wenezueli amerykański przywódca poinformował w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump" – napisał na platformie Truth Social.

Wkrótce więcej informacji.