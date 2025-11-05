Kreml ostrzega Stany Zjednoczone przed atakiem na "sojusznika"

Jak informuje portal TheWarZone, Moskwa w ostatnich dniach dostarczyła do Caracas zaawansowane systemy obrony powietrznej, w tym Pancyr-S1 oraz Buk-M2E. Sugeruje także gotowość do dalszego wsparcia militarnego, jeśli napięcie miałoby przerodzić się w otwarty konflikt.

Rosyjskie wyrzutnie w okolicach Caracas

Według najnowszych zdjęć satelitarnych opublikowanych przez portal, wyrzutnie rozmieszczono w okolicach stolicy Wenezueli. Wiceprzewodniczący komisji obrony Dumy Państwowej Aleksiej Żurawlow potwierdził, że sprzęt został przekazany, a Kreml – jeśli uzna to za konieczne – może dostarczyć również rakiety balistyczne Oresznik oraz pociski manewrujące Kalibr. Rosjanie podkreślają, że miałoby to być działanie obronne, mające "zabezpieczyć sojusznika".

Jednocześnie "The New York Times" informuje, że administracja Donalda Trumpa rozważa scenariusz uderzenia na jednostki wojskowe broniące Nicolása Maduro. Wśród możliwych celów wymienia się także przejęcie kontroli nad kluczowymi polami naftowymi kraju. Oficjalnym uzasadnieniem operacji miałaby być walka z przemytem narkotyków oraz rzekome powiązania Maduro z kartelami.

Socjalistyczny dyktator może mieć kłopoty

Tymczasem amerykańskie siły zbrojne zwiększają swoją obecność u wybrzeży Wenezueli. W najbliższych dniach na Karaibach ma pojawić się lotniskowiec USS Gerald R. Ford – największy okręt w historii marynarki USA, zdolny do przenoszenia ponad 70 samolotów bojowych.

"The Washington Post" podkreśla, że operacja wymierzona jest oficjalnie w kartele narkotykowe, jednak skala koncentracji sił sugeruje możliwość rozszerzenia działań militarnych. W regionie znajduje się już osiem okrętów marynarki, okręt do operacji specjalnych oraz atomowy okręt podwodny. W sumie w operacji bierze udział około 4 tys. żołnierzy. Kolejne jednostki mają zostać skierowane także do bazy na Portoryko.

Administracja USA nie uznaje Nicolása Maduro za prawowitego prezydenta. Departament Stanu podniósł nawet nagrodę za informacje prowadzące do jego zatrzymania do 50 milionów dolarów, nazywając go "jednym z największych handlarzy narkotyków na świecie".

