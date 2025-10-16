CIA prowadzi tajną operację w Wenezueli. Trump chce obalić prezydenta

Dziennik "New York Times" napisał, że strategia administracji Trumpa wobec Wenezueli ma na celu odsunięcie Maduro od władzy, i że amerykańska administracja zaoferowała 50 mln dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i skazania prezydenta Nicolasa Maduro za handel narkotykami – podał Reuters.

Trump zapytany, dlaczego zezwolił CIA na działanie w Wenezueli, powiedział reporterom zebranym w Gabinecie Owalnym, że powodem była migracja Wenezuelczyków do Stanów Zjednoczonych i handel narkotykami.

Na pytanie, czy CIA ma prawo wykonać egzekucję Maduro, Trump nie odpowiedział. – Myślę, że Wenezuela odczuwa presję – stwierdził.

Operacja CIA na polecenie Trumpa

Reutes zwraca uwagę, że historycznie udział CIA w tego typu operacjach był bardzo zróżnicowany – od bezpośredniego zaangażowania paramilitarnego po zbieranie informacji wywiadowczych i role pomocnicze, z niewielką lub żadną obecnością fizyczną.

Agencja przypomina, że CIA ma długą historię operacji w Ameryce Łacińskiej, szczególnie w okresie zimnej wojny, i przyczyniła się do upadku południowoamerykańskich imperiów przemytniczych kokainy pod koniec XX wieku. Według Reutersa, CIA od lat prowadzi tajne operacje w Meksyku, wymierzone w najbardziej poszukiwanych handlarzy narkotyków w tym kraju.

Wenezuela: USA chcą naszej ropy

Rząd Wenezueli stwierdził, że decyzja Trumpa stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i że działania USA mają na celu legitymizację operacji "zmiany reżimu", której celem jest przejęcie krajowych zasobów ropy naftowej. Władze w Caracas zapowiedziały również, że złożą na amerykański rząd oficjalną skargę do sekretarza generalnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa.

Trump wielokrotnie oskarżał Wenezuelę o to, że jest centrum przemytu śmiertelnie niebezpiecznego narkotyku, fentanylu, jednak dane amerykańskie, na które powołuje się Reuters, wskazują, że głównym źródłem napływu fentanylu do USA jest Meksyk.

Wcześniej amerykański prezydent zarządził znaczną rozbudowę obecności sił zbrojnych USA na południu Karaibów, a wojska przeprowadziły co najmniej pięć ataków na statki, które administracja Trumpa uznała za zamieszane w handel narkotykami.

