Trump wydał wojsku rozkaz do ataku. Zginęły trzy osoby
Trump wydał wojsku rozkaz do ataku. Zginęły trzy osoby

Donald Trump, prezydent USA
Donald Trump, prezydent USA Źródło: Wikimedia Commons
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że wojsko amerykańskie przeprowadziło atak na statek wenezuelskiego kartelu narkotykowego, który płynął do Stanów Zjednoczonych. Zginęły trzy osoby.

"Dziś rano na mój rozkaz Siły Zbrojne USA przeprowadziły drugie uderzenie kinetyczne przeciwko zidentyfikowanym, niezwykle brutalnym kartelom narkotykowym i narkoterrorystom w rejonie działania SOUTHCOM" – napisał Trump w poniedziałek na portalu Truth Social.

SOUTHCOM odnosi się do Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych, którego teren operowania obejmuje 31 krajów w Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Karaibach.

Trump opublikował też nagranie z akcji, na którym widać eksplozję statku. Podkreślił, że uderzenie miało miejsce, gdy narkoterroryści z Wenezueli znajdowali się na wodach międzynarodowych, przewożąc narkotyki w kierunku USA. Dodał, że w wyniku ataku zginęły trzy osoby.

Trump o kartelach narkotykowych: Koniec z tym

"Nielegalna działalność tych karteli od dziesięcioleci ma katastrofalne skutki dla społeczności amerykańskich, zabijając miliony obywateli amerykańskich. Koniec z tym" – oświadczył prezydent USA.

Reuters zwraca uwagę, że Trump nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, że łódź przewoziła narkotyki.

Agencja odnotowuje, że do ataku doszło w trakcie intensywnej rozbudowy amerykańskich sił na południu Karaibów. W sobotę w Portoryko lądowały myśliwce F-35. W regionie znajduje się również co najmniej siedem amerykańskich okrętów wojennych i jeden okręt podwodny o napędzie atomowym.

Na kilka godzin przed wpisem Trumpa prezydent Wenezueli Nicolas Maduro stwierdził, że działania Stanów Zjednoczonych to "agresja", i że komunikacja między władzami obu państw w dużej mierze ustała.

Na początku września sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział marynarzom i żołnierzom piechoty morskiej na okręcie wojennym u wybrzeży Portoryko, że nie zostali wysłani na Karaiby w celu odbycia szkolenia, lecz na "linię frontu" w ramach ważnej misji antynarkotykowej.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
