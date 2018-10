"Konieczne porozumienie ponad podziałami". Rzecznik Praw Dziecka apeluje do marszałków

W piątek Senat większością 67 głosów odrzucił kandydaturę Agnieszki Dudzińskiej na nowego Rzecznika Praw Dziecka. To już trzeci raz, gdy procedura wyboru RPD zakończyła się fiaskiem: podczas środowego głosowania w Sejmie, za kandydaturą popieranej przez PiS Dudzińskiej głosowało 232 posłów, 184 było przeciw, a 3 się wstrzymało. Dudzińską zgłoszono na Rzecznika Praw Dziecka po raz drugi. Za pierwszym razem, nie uzyskała wystarczającego poparcia w izbie niżej.

Czytaj także:

Dudzińska: Nie przyjmę kolejnej propozycji kandydowania na urząd RPD

Do momentu wyboru nowego RPD, funkcję sprawuje obecny Rzecznik, Marek Michalak. Michalak postanowił napisać do marszałków Sejmu i Senatu z apelem o porozumienia ws. wyboru nowego RPD. Poprosił marszałków o objęcie osobistym patronatem tego przedsięwzięcia. "Doskonale zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszej rzeczywistości będzie to zadanie wymagające wyjątkowego zaangażowania. Jestem jednak przekonany, że dla dobra dzieci, warto zrobić wszystko, by wznieść się ponad podziały" – podkreślił Michalak.

Rzecznik zadeklarował gotowość do podjęcia współpracy w powyższym działaniu i zapewnił, że do czasu wyboru jego następcy, dzieci w Polsce, tak jak dotychczas, będą miały pełne wsparcie RPD.

Rzecznik powoływany jest uchwałą Sejmu, która podlega zatwierdzeniu przez Senat. Stoi na straży praw dziecka określonych w konstytucji, konwencji ONZ o prawach dziecka i innych przepisach prawa.