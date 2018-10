Kryzys w Kukiz'15. "Rz": Powstaje nowy, prawicowy projekt

Ostatnie dni były niezwykle ciężkie dla Kukiz'15. Najpierw wybory samorządowe, w których ruch nie uzyskał żadnego mandatu do sejmiku, następnie odejście posła Kuleszy, a w końcu seria wulgarnych nocnych wpisów Pawła Kukiza, który sam przyznał, że to piątkowa noc "przejęła" jego samego, jak i jego konto twitterowe.

"I taki bacik po pupci....:) Widzę to! Wilk w ekstazie (w pończochach), łajany przez Jakubiaka w kadzi a obok masturbujący się Korwin przy odbycie Kornela:) Kto będzie najładniejszy – dostaje wodociągi w Radomiu" – to jeden z szokujących wpisów lidera Kukiz'15.

Nowy projekt?

Już 6 listopada może dojść do posiedzenia Klubu Kukiz'15. Portal rp.pl sugeruje, że Marek Jakubiak mógłby wystartować na szefa klubu, a głosowanie mogłoby być formą "policzenia szabel" i przy dobrym wyniku, próbą założenia własnego ugrupowania.

"Paweł to dobry człowiek, ale ma ludzki problem bardzo poważnej natury… powinien zostać w Stowarzyszeniu, ale nie jako jego lider. On się po prostu do tego nie nadaje " – mówi jeden z ważniejszych polityków Kukiz'15 w rozmowie z ''Super Expressem". Sam Jakubiak zaprzecza jednak pogłoskom, jakoby miał przejąć władzę w ruchu.

Rp.pl przekonuje jednak, że na prawo od PiS zaczyna tworzyć się nowa formacja, która wykorzysta ostatnie potknięcia lidera Kukiz'15.

"Trwają przygotowania do budowy nowego projektu na prawo od PiS, wolnościowo-narodowego opartego m.in. na Partii Wolności" – zdradził jeden z informatorów portalu rp.pl.

Parlament Europejski trampoliną do Sejmu

Politycy liczą, że ich szansą okażą się zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. W poprzednich wyborach do PE bardzo dobry uzyskała parta Janusza Korwin-Mikkego, która wprowadziła w 2014 roku czterech europosłów.

Politycy chcą, aby przyszłoroczne wybory okazały się "trampoliną", która pozwoli nowemu ugrupowaniu dostać się do Sejmu.

"Ktoś musi powiedzieć, że król jest nagi"