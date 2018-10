Orban dziękuje liderowi Polaków na Litwie

Waldemar Tomaszewski jako jedyny europoseł z Litwy zagłosował przeciwko uruchomieniu artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej wobec Węgier. Za tę postawę podziękował mu w liście premier tego kraju Viktor Orban.

"Pragnę wyrazić wdzięczność za Pana wsparcie podczas głosowań odnośnie sprawozdania dotyczącego sytuacji na Węgrzech, które odbyło się w Parlamencie Europejskim 12 września" – napisał w liście do Tomaszewskiego węgierski przywódca. "Uważam, że to sprawozdanie to werdykt przeciwko Węgrom oraz przeciwko ludności węgierskiej. Jest ono nie tylko oparte na insynuacjach politycznych i faktycznych błędach, ale też wdraża podwójne standardy oraz podważa wiarygodność i uczciwość Parlamentu Europejskiego i ogólnie instytucji europejskich" – podkreślił.

Vikrot Orban wyraził wdzięczność wobec postawy polskiego europosła z Litwy. "Zapewniam Pana, że bez względu na haniebne ataki sił proimigracyjnych, nie poddamy się naciskom. Będziemy dalej spełniać nasze obowiązki europejskie oraz bronić granic Europy i Węgier dla dobra naszych obywateli" – zakończył polityk.

Za wszczęciem procedury wobec Budapesztu głosowało 448 europosłów, przeciw było 197, a 48 wstrzymało się od głosu. Sprawa demokracji na Węgrzech została po tym głosowaniu skierowana do Rady Unii, która zdecyduje o kolejnych ewentualnych krokach.