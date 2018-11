"Na pisowską pipę". Skandaliczny wpis Marii Nurowskiej

"Na pisowską p*** w Krakowie głosowało 38,1 Krakowian, czyli prawie 40%Na pisowską pipę w Krakowie głosowało 38,1 Krakowian, czyli prawie 40%! Niebywałe!! Niebywałe!" – napisała Nurowska, czym wzbudzila wiele entuzjastycznych komentarzy.

"Wydestylowane zło" i "doły społeczne"

Maria Nurowska znana jest z ostrych i niegrzecznych wypowiedzi na temat PiS oraz polityków partii rządzącej. –Dla mnie Kaczyński jest wydestylowanym złem. Kaczyński ma jedno zadanie: zemsta. Mści się na nas za to, że mu zabito brata. Zabili mi brata, to teraz ja ich wykończę – mówiła pisarka w połowie września, w rozmowie z dziennikarką – Elizą Michalik. Michalik odparła wówczas, że określenie prezesa PiS mianem "wydestylowanego zła" jest ładne.

Nie zabrakło rozmowy na temat wyborców partii rządzącej. Michalik zapytała, czy "PiS kieruje swoją ofertę do ludzi nieinteligentnych". Nurowska odparła: "Nieinteligentnych, do dołów społecznych, te doły społeczne ich wyniosły, bo dostały 500+", a odnosząc się do fali krytyki, jaka spadła na pisarkę po publicznym ogłoszeniu, że ma laleczkę voo-doo symoblizującą Jarosława Kaczyńskiego, Nurowska stwierdziła: "Pewnie, że było to śmieszne. To wszystkich inteligentnych ludzi rozśmieszyło, tylko nie rozśmieszyło tych prostaków".

Czytaj także:

Kaczyński to "wydestylowane zło", a wyborcy PiS to "doły społeczne". Wizja Marii NurowskiejCzytaj także:

Nurowska pisze do papieża. "Papo Franciszku..."