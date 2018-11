Banderowcy na Marszu Niepodległości. "To plucie w twarz Polakom"

O zamiarze wzięcia udziału w Marszu Niepodległości ukraińska organizacja poinformowała na Facebooku.

"Tego roku delegacja 15 wojowników z Siczy Karpackiej dołączy do naszych niezwykle aktywnych przyjaciół z polskiego ruchu Szturmowcy, aby pomaszerować razem w czarnym bloku" – przekazali działacze.

Do tych zapowiedzi odniósł się jeden z liderów polskich narodowców Robert Bąkiewicz

"To niedopuszczalne! To plucie w twarz Polakom pomordowanym przez banderowski i nazistowski totalitaryzm. Nikt normalny nie może zapraszać tych ludzi na polski Marsz Niepodległości. To śmierdzi prowokacją na kilometr" – napisał działacz na Twitterze.

Jak podaje portal medianarodowe.com Sicz Karpacka to organizacja, która odwołuje się do tradycji UPA i hitlerowskich kolaborantów. Serwis podaje, że uczestnictwo w "czarnym bloku" zapowiedzieli również działacze NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Jej działacze są znani z pozytywnych wypowiedzi nt. III Rzeszy.

