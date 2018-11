Jerzy Zięba: Prezydent mnie olał. Kaczyński mnie olał. Kościół mnie olał

Przedstawia się jako "naturopata". Jest nie tylko przeciwnikiem szczepionek, ale także medycyny konwencjonalnej. Promuje niekonwencjonalne metody leczenia, np. strukturyzowanie wody. Choć środowisko lekarskie coraz głośniej krytykuje jego działania, Zięba twierdzi, że ma proste i skuteczne remedium na wiele chorób, w tym raka. Jak twierdzi, witamina C stanowi odpowiedź na znaczą część dolegliwości.

Zięba przygotował projekt ustawy, według którego możliwe będzie leczenie m.in. za pomocą wlewów z witaminy C. – Ta ustawa mówiłaby tylko, że lekarz ma prawo wyboru terapii w porozumieniu z pacjentami. To takie proste jak konstrukcja cepa. Oznaczałoby to, że - tak jak w katastrofie, o której teraz głośno (śmierć miesięcznej dziewczynki - red.), lekarz u umierającego pacjenta ten askorbinian sodu (źródło witaminy C - red.) mógłby zastosować. Lekarz, który chciałby wam ratować dziecko, jakby był mądry, mógłby to bez strachu zrobić – przekonuje Zięba.

– Rozwiązałaby wszystkie problemy medyczne natychmiastowo, ale każdy ma to gdzieś. Prezydent mnie olał. Jarosław Kaczyński mnie olał. Kościół mnie olał. Nikt nie chce tego zrobić, a to by spowodowało znaczne lepsze leczenie pacjentów – tak mówi o stworzonym przez siebie projekcie.