Wicepremier Włoch pochwalił wypowiedź polskiej aktorki

"Miło widzieć, że także w świecie filmu jest ktoś, kto używa zdrowego rozsądku" – napisał na Twitterze włoski wicepremier Matteo Salvini. Do swojego wpisu załączył fragment wypowiedzi polskiej aktorki Kasi Smutniak oraz link do udzielonego przez nią wywiadu.

W rozmowie z włoskim tygodnikiem "Grazia", Kasia Smutniak powiedziała że żyje we Włoszech jako cudzoziemka, jednak kiedy odwiedza swoich rodziców, pod każdym względem czuje się Włoszką. – Mieszkałam w wielu krajach, uważam się trochę za Cygankę, ale jednego jestem pewna: we Włoszech nie ma nienawiści rasowej, choć niektórzy chcieliby przekonać nas do czegoś przeciwnego. Problemy, jeśli w ogóle, są inne – podkreśliła. Aktorka dodała, że przyjechała do Włoch, kiedy Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, a została w tym kraju przyjęta z otwartymi ramionami.