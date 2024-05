Zaskakujący sondaż. Katastrofalne wieści dla Tuska

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie portalu stanpolityki.pl pytano Polaków, na kogo zagłosują w wyborach prezydenckich. Respondenci mieli do wyboru po dwóch polityków z każdej partii: Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska z PO, Mateusza Morawieckiego i Tobiasza Bocheńskiego z PiS, Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza z Trzeciej Drogi, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena z Konfederacji oraz Magdalenę Biejat i Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

Liczą się tylko Trzaskowski i Morawiecki?

Liderami sondażu są Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki. Na kandydata KO chce głosować 29,34 proc. respondentów, podczas gdy na byłego premiera – 26,15 proc. Kolejni kandydaci pozostają w tyle. Na Szymona Hołownię chce głosować zaledwie 12,74 proc. badanych.

Tuż pod podium znajduje się Tobiasz Bocheński z wynikiem 7,20 proc. oraz Krzysztof Bosak – 6,71 proc. Dalej uplasował się Sławomir Mentzen, którego wskazało 5,90 proc. badanych.

Fatalny wynik Tuska

Zaskakiwać może słaby wynik Donalda Tuska, którego popiera zaledwie 5,77 proc. ankietowanych. Kolejne miejsce zajmuje Władysław Kosiniak – Kamysz z wynikiem 3,42 proc.

Najgorzej wypadają politycy Lewicy. Na Magdalenę Biejat chce głosować 1,55 proc. ankietowanych, a na Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk – jedynie 1,22 proc.

Wybory prezydenckie 2025. "Kaczyński chce wykreować nowego Dudę"

Jak donoszą media, mimo oficjalnych przekazów, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej, iż wybory do Europarlamentu są niezwykle ważne, to obie te formacje zdecydowanie większą uwagę mają przykładać to wyborów prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. To ma być dla nich najważniejsze starcie. Temat ten miał być nawet przedmiotem rozmowy najważniejszych polityków PiS.

– Jarosław Kaczyński na zamkniętym spotkaniu powiedział, że chce wykreować nowego Andrzeja Dudę. Dlatego zlecił badania popularności między innymi Kacpra Płażyńskiego, posła z Gdańska lub Jarosława Margielskiego, prezydenta Otwocka – relacjonuje informator "Wprost".

