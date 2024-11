Cejrowski: Z listy najlepszy Jakubiak. Lisicki: PiS jak zawsze bez alternatywy

Podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki został zaprezentowany jako kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Formalnie Nawrocki został zarekomendowany przez Komitet Obywatelski.

Sprawy Polski lokalnej, bezpieczeństwo, gospodarka, zakończenie wojny polsko-polskiej. To priorytety kampanii Karola Nawrockiego. – Jestem tutaj we Włoszczowej, aby zwracać uwagę na te rzeczy, które wykluczają Polskę lokalną, choćby z systemu komunikacyjnego, a więc dla mnie najważniejsze są sprawy zwykłych Polaków, takich Polaków jak ja, bo ja także jestem zwykłym Polakiem – mówił w poniedziałek.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali kandydatów na prezydenta. – Mamy głównych kandydatów na prezydenta Polski i od tego zacznijmy. Jest Rafał Trzaskowski zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, jest dr Karol Nawrocki jako kandydat obywatelski, ale poparty przez PiS. Jest jeszcze Szymon Hołownia z Polski 2050, Sławomir Mentzen z Konfederacji i Marek Jakubiak. Co pan na to? – rozpoczął red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Przy Jakubiaku postawiłem palec w górę. Miałem z nim zresztą wywiad w mojej kajucie. Ze wszystkich kandydatów Marek Jakubiak podoba mi się najbardziej z tej listy. Tenże gość potrafi kopnąć w stolik i mówić rzeczy, które myśli, nawet jeśli czasowo obniży mu to słupki poparcia. Pod tym względem wydaje mi się szczery. Jakoś nie wywęszyliśmy tego, żeby był czyimś szpiegiem, agentem – ocenił Wojciech Cejrowski. – Uważam, że w tych kategoriach patrząc, jest to kandydat niezależny – dodał Lisicki.

– A co pan powie o Karolu Nawrockim? – zagaił red. naczelny "Do Rzeczy". – Ma temperament taki jak Błaszczak. Będzie się ścierał z Trzaskowskim, który ma temperament jak pchła. Prawica nie wystawiła żadnego kandydata. PiS nie jest prawicą, tylko jest partią patriotyczną, a to różnica. Nie jest nawet partią konserwatywną – mówił Cejrowski. – To ja panu podam argument za kandydatem PiS-u, nawet nie Karolem Nawrockim. Jeśli wygra Trzaskowski, to cały system się domknie, bo prezydent jest niezbędny do wdrażania ustaw. Krótko mówiąc, Polska przeistoczy się w kraj autorytarny, pseudoliberalny – wskazywał Lisicki.

Zwiastun 101. odc. programu "Antysystem". Całość dostępny dla Subskrybentów.