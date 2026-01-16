Polska zaminuje granicę? Władze "przygotowują miejsce"

– Polska przygotuje miejsca pod zaminowanie granicy, ale samo zaminowanie może nastąpić, dopiero kiedy nastąpi jakiś kryzys, więc mówiąc wprost Tarcza Wschód to z jednej strony budowa zapór inżynieryjnych, z drugiej strony przygotowanie miejsc po zaminowanie, ale samo minowanie tylko w przypadku realnego zagrożenia wojną – powiedział wiceszef MON w rozmowie z Radiem Zet.

Polskie Migi trafią na Ukrainę

Polska przekaże Ukrainie do dziewięciu myśliwców MiG-29 – poinformowało niedawno MON. Sprawa była przedmiotem sporu między prezydentem a rządem.

Tomczyk zapowiada, że "to jest kwestia miesięcy". – Myślę, że tak, na pewno w tym roku. Powiedziałbym, że przekazanie MIG-ów powinno nastąpić w tym roku, ale dopiero po decyzji Rady Ministrów i uzgodnieniu szczegółowych kwestii ws. przekazania technologii dronowych – dodał.

Jak stwierdził, potrzebna jest decyzja całej Rady Ministrów i specjalna uchwała donacyjna.

Ruszają kwalifikacje wojskowe. Za nieobecność mogą surowo ukarać

Nowy rok oznacza start kolejnej kwalifikacji wojskowej, która potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia. Kto może spodziewać się wezwania na komisję?

Obowiązek stawienia się dotyczy nie tylko mężczyzn z rocznika 2007, ale także m.in. mężczyzn z roczników 2002-2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Wezwania mogą otrzymać również osoby, które w latach 2024–2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, jeśli okres tej niezdolności wygasa przed końcem kwalifikacji, a także osoby wnioskujące o zmianę kategorii. Kwalifikacja obejmuje także wybrane kobiety z roczników 1999–2007, jeśli posiadają lub zdobywają kwalifikacje przydatne dla wojska, np. medyczne czy informatyczne.

Za niestawienie się bez usprawiedliwienia grożą poważne konsekwencje. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą nałożyć grzywnę w celu przymuszenia, a kara może być nakładana wielokrotnie aż do momentu stawienia się na kwalifikacji.

