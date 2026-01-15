Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG-29. "Decyzja została podjęta"

– Polska dostarczy Ukrainie dziewięć starych myśliwców MiG, aby pomóc Kijowowi w obronie przed Rosją. Decyzja została podjęta – powiedział Zalewski (Polska 2050) w TVP World.

Sztab Generalny Wojska Polskiego informował w grudniu, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29. SGWP zaznaczył, że decyzja jeszcze nie zapadła, a ewentualne przekazanie ma być podyktowane brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. W zamian Ukraina miałaby przekazać Polsce technologie dronowe i rakietowe.

Zalewski pytany, czy Ukraina zgodziła się przyjąć ofertę Polski, odpowiedział, że Kijów wyraził na to zgodę. Jak dodał, negocjacje techniczne w tej sprawie wciąż trwają.

Wiceszef MON zapowiedział, że początkowa dostawa obejmie "mniej niż dziesięć" maszyn.

Polska przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29

Wcześniej inny wiceminister obrony, Cezary Tomczyk z KO, stwierdził, że "sześć do ośmiu" samolotów produkcji radzieckiej zbliża się do końca okresu eksploatacji w polskich siłach zbrojnych i mogłyby zostać przekazane Ukrainie w ramach ewentualnej umowy o wymianie technologii wojskowej.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar potwierdził, że Polska może otrzymać drony ukraińskiej produkcji w zamian za przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29. Dyplomata podkreślił, że jest to wymiana, dzięki której Polska może pozyskać od Ukrainy "know-how w zakresie wykorzystania dronów na polu walki".

Spór prezydenta z rządem o samoloty

Pod koniec roku sprawa przekazania MiG-ów Ukrainie podzieliła prezydenta i rząd. Karol Nawrocki oświadczył, że nie jest o tym informowany. Zaprzeczył temu Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Z kolei Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, skrytykował ministra obrony i polecił mu "rachunek sumienia".

Według monitora dostaw broni prowadzonego przez Ośrodek Studiów Wschodnich, dotychczas Polska dostarczyła Ukrainie 14 samolotów MiG-29. 13 takich maszyn przekazała Słowacja.

