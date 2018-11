Marsz Niepodległości i Biało-Czerwony przejdą ulicami Warszawy. "Dziękujemy Hannie Gronkiewicz-Waltz"

Hasłem tego rocznego Marszu Niepodległości jest "Bóg, Honor i Ojczyzna". Uczestnicy obu marszów wyruszą ok. godz. 15.00 z Ronda Dmowskiego. Przez Most Poniatowskiego przejdą na błonia Stadionu Narodowego. Wcześniej przemówienie do uczestników zgromadzenia wygłosi prezydent Andrzej Duda.

14.20 Marsz Niepodległości 2018 został oficjalnie otwarty.





14.15 Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Osowski donosi o ogromnej frekwencji na tegorocznym marszu.





13.50 Jak relacjonuje Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka, na Rondzie Dmowskiego jest spokojnie.