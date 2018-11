Prezydent Poznania: Mam nadzieję, że kolejne rocznice odbędą się bez neofaszystowskiej hołoty

W Poznaniu na placu Wolności odbyły się obchody święta Niepodległości. Prezydent Poznania na obchody zaprosił Bronisława Komorowskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Wałęsę i Donalda Tuska. Ostatecznie w dzisiejszych obchodach wziął udział tylko Bronisław Komorowski. Donald Tusk pojawił się na oficjalnych obchodach w Warszawie.

– Dla mnie osobiście jest to policzek wymierzony wobec tych wszystkich, którzy ginęli w walce z faszystami. Jest to upokarzające, że takie grupy, w taki dzień, przyjeżdżają do Warszawy – podkreślał podczas uroczystości w Poznaniu Jaśkowiak. – Mam nadzieję, że kolejne rocznice odbędą się w duchu obchodów w Poznaniu, bez zaciśniętych pięści, rac i bez zapraszania neofaszystowskiej hołoty z całej Europy – dodał.

Byli prezydenci będą świętować 11.XI w Poznaniu? Komorowski przyjął zaproszenia Jaśkowiaka