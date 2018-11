Europejski nadzór ws. KNF? Gronkiewicz-Waltz doradza rządowi

– Namawiam władze, aby porozumiały się z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego. Żeby to, co wyjdzie, co się zrobi, było naprawdę uwiarygodnione – mówiła pani prezydent w radiu Tok FM.

Jej zdaniem w obecnej chwili konieczne jest zrobienie rzetelnych "zdjęć", które udokumentowałyby, co się dzieje w banku. Rządzący nie mogą tego zrobić, gdyż jej zdaniem polskie władze straciły wiarygodność w tej sprawie.

– Trzeba europejskich nadzorców, którzy ocenią, co się w tym momencie zrobi. Oni na pewno przyjadą i chętnie pomogą – przekonuje polityk PO.