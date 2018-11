Afera KNF. CBA sprawdza majątek Chrzanowskiego

Departament postępowań kontrolnych będzie ustalał, czy Marek Chrzanowski ma możliwość regulowania zobowiązań. Analizowane też będą zmiany wartości majątku. To dopiero analiza przed kontrolna, prowadzona głównie na ogólnodostępnych materiałach.

"Gazeta Wyborcza" napisała, że były już przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski chciał, aby miliarder Leszek Czarnecki zatrudnił w jednym ze swoich banków prawnika Grzegorza Kowalczyka i dał mu wynagrodzenie na poziomie 40 mln zł.

W lutym 2017 r. Kowalczyk został powołany do rady nadzorczej warszawskiej giełdy, czyli do Rady Giełdy. Formalnie zgłosił go na to stanowisko bank PKO BP, kierowany przez Zbigniewa Jagiełłę. PKO BP przesłało oświadczenie, z którego wynika, że bank rzeczywiście zgłosił do rady Kowalczyka, ale wybrano go głosami Skarbu Państwa. Wtedy tymi głosami dysponowało dawne Ministerstwo Rozwoju kierowane przez Morawieckiego.