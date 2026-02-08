Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Znany aktor miał 86 lat

Informację o śmierci znanego aktora Edwarda Linde-Lubaszenki przekazał w niedzielę w mediach społecznościowych jego syn, Olaf Lubaszenko. Opublikował zdjęcie i napisał krótko: "Żegnaj, Tato".

Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko

Edward Ryszard Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 r. w Białymstoku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu Stabłowicach. Studiował przez trzy lata we wrocławskiej Akademii Medycznej. W latach 1963-1964 był związany z Teatrem Dramatycznym. W 1963 r. zdał aktorski egzamin eksternistyczny. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Zadebiutował na ekranie w 1966 r. w roli dziennikarza w dramacie psychologicznym Kazimierza Kutza "Ktokolwiek wie...". Rozpoznawalność zapewniła mu rola doktora Romana Bognara w medycznym serialu telewizyjnym Andrzeja Titkowa "Układ krążenia" (1977-1978). Przełom w karierze scenicznej zawdzięcza Wrocławskiemu Teatrowi Współczesnemu (1967-1973), gdzie zagrał główne role w dwóch głośnych przedstawieniach Jerzego Jarockiego: "Stara kobieta wysiaduje" Tadeusza Różewicza (1969) i "Paternoster" Helmuta Kajzara (1970). W latach 1973-2004 był związany ze Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. W 1989 r. "Trybuna Ludu" przyznała mu nagrodę za kreacje sceniczne i filmowe oraz działalność społeczno-polityczną i pedagogiczną.

Był rektorem Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie oraz wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. W roku 1991 z rąk prezydenta Lecha Wałęsy odebrał nominację profesorską. W roku 2024 został odznaczony Złotym Krzyżem Gloria Artis.

Edward Linde-Lubaszenko był znany z ról w takich filmach jak "Psy", "Lista Schindlera", "Kroll" oraz "Piłkarski poker".