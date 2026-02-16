Nożownik zaatakował kobietę. Obława policji w Zakopanem

W poniedziałek wieczorem na zakopiańskiej Olczy nieznany mężczyzna zaatakował nożem wracającą do domu kobietę. Doszło do szarpaniny, w trakcie której napastnik ugodził ją w brzuch. Poszkodowana zdołała uciec i poprosić o pomoc. Została przewieziona do szpitala, jej stan jest poważny. Trwa obława na sprawcę.

Jak powiedziała rzecznik małopolskiej policji Anna Zbroja, zaatakowana kobieta a zdołała się oswobodzić i uciekła do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc będących tam ludzi.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta, mieszkanka zakopiańskiej Olczy, została przetransportowana do szpitala. Była przytomna. Lekarze walczą o jej zdrowie.

– Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. Trwa obława na napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia – powiedziała PAP rzecznik policji.