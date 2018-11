Pseudokibice Cracovii podejrzani o przemyt nielegalnych imigrantów

Co najmniej 93 nielegalnych imigrantów z Syrii, Afganistanu i Jemenu przerzucili z Węgier przez Słowację do Niemiec pseudokibice Cracovii Kraków. Od każdego z nich przestępcy brali po 500 euro i przewozili busami do Zgorzelca. Śledczy uważają jednak, że chuligani mogli przewieźć nawet kilkaset osób.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w ostatnich dniach czterech członków bojówki Cracovii: Janusza J., Jana P., Jacka O. i Jacka S. Mężczyźni podejrzani są o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej przemytników, działających na terytorium państw bałkańskich, Węgier, Polski oraz Niemiec. Wiadomo, że przemytnicy korzystali wynajętych busów i vanów. Przestępcy wyszukiwali chętnych w największym na Węgrzech obozie dla uchodźców mieszczącym się w pobliżu Budapesztu. Śledczy przyznają, że przestępcy mogli przewieźć w ten sposób kilkaset osób, a nawet więcej.