Gowin: Bezradność opozycji przeradza się w autoagresję wobec Polski

– Pewna bezradność opozycji w konfrontowaniu się z naszym programem, z naszymi sukcesami, choć mówię to też z pewną pokorą, bo to nie są jakieś oszałamiające sukcesy, ale jest ich dużo, i ta bezradność opozycji często przeradza się w coś w rodzaju autoagresji wobec Polski. To nie jest tak, że jak liderzy partii opozycyjnych wyjeżdżają do Brukseli, albo do Berlina, albo do Paryża i atakują nasz rząd, że to jest obojętne, neutralne z punktu widzenia wizerunku całej Polski – mówi w rozmowie z DoRzeczy.pl wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Karol Gac: Jak Pan widzi przyszłość Unii Europejskiej? Jarosław Gowin: Rozpad Unii Europejskiej i rozbicie tego wielkiego, historycznego procesu, jakim jest integracja europejska, byłby dramatem dla Europy. Nie tylko dla krajów tej wschodniej czy środkowowschodniej części Europy, ale dla całej Europy. Natomiast musimy precyzyjnie zdefiniować, gdzie leżą zagrożenia. Moim zdaniem zagrożenia leżą po pierwsze w nadmiernej biurokratyzacji Unii Europejskiej. Po prostu trzeba dać Europejczykom więcej wolności. Więcej wolności od przepisów, od urzędników, od interwencji z Brukseli, bo inaczej Europejczycy tego ciągłego wtrącania się i tego ograniczania wolności nie zniosą i po prostu odrzucą ten projekt. I druga rzecz: trzeba unikać jak ognia tej utopii europejskiego superpaństwa. Jeśli dziś coś zagraża procesowi integracji europejskiej – coś albo ktoś, to są ci politycy europejscy, ci intelektualiści, ci urzędnicy unijni, którzy uważają, że można odsunąć na bok państwa narodowe. Jeśli ktoś będzie próbował niszczyć państwa narodowe, to doprowadzi w krótkim czasie kilku, najdalej kilkunastu lat do tego, że coś, co mogło być śmiałym, historycznym, dalekosiężnym projektem rozpadnie się, jak domek z kart.