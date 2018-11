Terlecki: Nie zgodzimy się na jedno państwo europejskie, które zarządzałoby naszym krajem

– Pomysł, żeby teraz zbudować jedno państwo, w dodatku przemieszane z przybyszami innych kontynentów, które by stroniło od tego, co było podstawą kultury i cywilizacji europejskiej jest dla nas nie do przyjęcia. Chcemy UE jako organizacji, która tworzy współpracę, przede wszystkim gospodarczą, ale także każdą inną - militarną, kulturalną itd., ale z zachowaniem własnej tożsamości. Przez to, że byliśmy tyle lat pozbawieni niepodległości, że byliśmy pod presją sowiecką, nasze przywiązanie do niepodległości, do suwerenności jest znacznie większe, niż w Europie Zachodniej, a z pewnością większe, niż w Niemczech, które marzą o tym, żeby swoją historię i swoją tożsamość rozmyć w jakimś większym projekcie, wypierając się odpowiedzialności za te nieszczęścia, które się zdarzyły w czasie drugiej wojny światowej – powiedział Ryszard Terlecki.

Rozmowa powstała przy współpracy z francuską telewizją TV Libertés oraz portalem visegradpost.com.