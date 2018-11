"Rząd nie jest w stanie wygrać z TVN"

– Rząd nie jest w stanie tego wygrać. Na żadnej płaszczyźnie. Nie jest w stanie wygrać z TVN i z wolnymi mediami. Mają to udokumentowane, mają prawników. Nie wygra, nie przejęli jeszcze w Polsce sądów, nie wygrają takiej sprawy. Mogą tylko próbować zastraszyć kogoś – mówił Neumann w Radiu Zet.

Zdaniem posła PO minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nasłał ABW na człowieka, który "ujawnił nazioli", podczas gdy powinien "wysłać służby do nazioli". Neumann stwierdził, że minister Ziobro jest "największym szkodnikiem", który niszczy reputację Polski na świecie.

Polityk podkreślił, że PiS ma "długą tradycję" w rozciąganiu "parasola ochronnego nad naziolami". Jako przykład podał obecność organizacji Forza Nuova na Marszu Niepodległości.

Kontrowersyjny list amerykańskiej ambasador

Słowa polityka odnosiły się do sprawy listu amerykańskiej ambasador Georgette Mosbacher, o którym informowało "Do Rzeczy". Ambasador Mosbacher wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym poucza, co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN należącej do amerykańskiej firmy Discovery Communications. W otoczeniu szefa rządu mówi się o skandalu.

