"Pogubiłem się. Pani marszałek chyba też". Mazurek vs. Kidawa-Błońska

– Co wy będzie robić z "500 plus"? Bo macie wszystkie głosy: od likwidacji po taki, że "damy też na pierwsze dziecko". Co zrobicie? – pytał Mazurek.

Wicemarszałek stwierdziła, że programu nie zlikwiduje, a nawet rozwinie i przyzna takie świadczenie na pierwsze dziecko. Dodała jednak, że program należy "przejrzeć". Kidawa-Błońska zaczęła tłumaczyć, że "nie może być tak, że "ludzie uważają, że nie pracują bo mają 500 plus".

– W tej chwili ja się pogubiłem. Mam wrażenie, że pani marszałek chyba też – stwierdził Mazurek, dopytując, co poseł PO ma dokładnie na myśli.

Wicemarszałek stwierdziła w odpowiedzi, że należy przyjrzeć się kwestii niepracujących mężczyzn.– Zostawiam matki, bo tutaj sprawa jest oczywista, te kobiety powinny dostawać pieniądze, ale nie może być tak, że mężczyzna w ogóle nie pracuje, bo uważa, że pieniądze, które dostaje na dzieci są dla niego, a nie dla wsparcia rodziny – przekonywała polityk.

Kidawa-Błońska oceniła, że reforma programu może spowodować, że "niektórzy ojcowie pójdą do pracy".

Dziennikarz stwierdził pod koniec rozmowy jednak, że wicemarszałek nie wyjaśniła niczego ludziom, którzy mieli wątpliwości co do stanowiska PO do "500 plus", gdyż jej zapewnienia o zmianie programu jedynie podważają obietnice utrzymania i rozwinięcia świadczenia.