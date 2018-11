Kraków: Była wiceprezydent dostaje posadę w miejskiej spółce. Stanowisko utworzono tydzień wcześniej

Była wiceprezydent została zatrudniona w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej na stanowisku dyrektora ds. ekonomicznych. Jest to spółka, która w całości należy do miasta. Choć kompetencje Katarzyny Król nie budzą większych wątpliwości, to jednak jest jeden szczegół, który każe się zastanowić nad sprawą.

Przez ostatnie lata w MPEC-u stanowisko dyrektora ds. ekonomicznych nie istniało. Zarząd spółki podjął decyzję o jego stworzeniu 16 listopada 2018 roku. Wtedy już nieoficjalnie było wiadomo, że Król straci stanowisko – opisuje Onet. Poszukiwania kandydata przedsiębiorstwo rozpoczęło 19 listopada za pomocą internetowej aplikacji służącej do rekrutowania pracowników. Dwa dni później prezesowi Marianowi Łyko przedstawiono kandydatury sześciu osób, jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono jedynie Król. Tego samego dnia została zdymisjonowana z funkcji wiceprezydenta, a już kolejnego dostała nową pracę.

