Miszalski zwalnia mandat. Będzie nowy poseł

Aleksander Miszalski zdobył 51,04 proc. głosów krakowian, a jego rywal Łukasz Gibała otrzymał 48,96 proc. głosów. "Kraków, dziękuję" – napisał wspierany przez KO kandydat, gdy stało się jasne, że udało mu się zdobyć większość głosów. Miszalski zastąpi na stanowisku włodarza miasta rządzącego od 22 lat Jacka Majchrowskiego.

Taki wynik wyborów oznacza, że Miszalski, który jest posłem KO, zwolni mandat poselski. Kto obejmie miejsce w Sejmie? To kolejna osoba na liście, która uzyskała najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych. W tym przypadku jest to Dominik Jaśkowiec – krakowski samorządowiec, od lat zasiadający w radzie miasta, gdzie był m.in. przewodniczącym rady.

Jaśkowiec: Mam zobowiązania

– Aleksander Miszalski został prezydentem i przestanie być posłem. Faktycznie w takiej konfiguracji ten mandat przypada mnie. Jeszcze nie podjąłem decyzji czy go przyjmę – mówi w rozmowie z Interią Jaśkowiec.

– Daję sobie kilka dni do namysłu. Myślę, że do piątku podejmę decyzję. W tych wyborach samorządowych startowałem do rady miasta. W kampanii wyborczej obiecałem konkretne rzeczy, które chce realizować. Zagłosowało na mnie ponad 9,5 tys. – wskazuje. Ja dodaje, nie chce, "aby wyborcy, którzy w tych samorządowych wyborach oddali na mnie głos, poczuli się zawiedzeni". – Mam wobec nich pewne zobowiązania. Dlatego będę chciał się spotkać z Aleksandrem Miszalskim i porozmawiać z nim na ten temat. Zapytać o gwarancje realizacji postulatów, które obiecałem. Na pewno nie będzie to łatwa decyzja, ale podejmę ją w najbliższych dniach – deklaruje.

Walka o urząd prezydenta Krakowa była niezwykle zażarta. Ważny bój toczył się o głosy tych, którzy w pierwszej turze wsparli kandydata PiS. Na ostatniej prostej do głosowania na Gibałę zniechęcała Małgorzata Wassermann, choć krakowski PiS sugerował, aby zagłosować właśnie na niego.

