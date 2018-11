Prezydent kontra szef PO. "Proszę oszczędniej gospodarować nieprawdą"

"Polexit” staje się chyba jedynym znanym elementem programu PO. Powtarzają to jak mantrę i wyraźnie prą w tym kierunku. PO chce wypchnąć Polskę z UE?" – w ten sposób prezydent Andrzej Duda odniósł się do wywiadu, jaki Onetowi udzielił szef klubu PO, Sławomir Neumann.

Jego zdaniem, to co PiS robi od trzech lat przypomina przebieg wydarzeń w Wielkiej Brytanii, które doprowadziły do brexitu. – My musimy ostrzegać, musimy bronić Polski w Europie i starać się utrzymać mocną pozycję Polski w Europie – stwierdził polityk PO. – Ścieżka do polexitu jest faktem – dodał.

Wpis Andrzeja Dudy skomentował Grzegorz Schetyna. Szef Platformy udzielił prezydentowi "dobrej rady": "Panie Prezydencie, proszę oszczędniej gospodarować nieprawdą".

