"My mamy papiery". Lubnauer o Polexicie

– My mamy papiery, żeby mówić o tym, że nawet jeżeli oni nie chcą, to są na tyle głupi, że mogą doprowadzić do Polexitu. Tak jak doprowadził Cameron w Wielkiej Brytanii – stwierdziła Katarzyna Lubnauer komentując decyzje podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Nie zabrakło też pytań o przyszłość Nowoczesnej. Według przewodniczącej partii, nowe ugrupowanie Ryszarda Petru stawia sobie za cel stwarzanie trudnej atmosfery. – Mam wrażenie, że partia Teraz!, żeby stworzyć takie wrażenie problemów Nowoczesnej, w różnych miejscach uruchamia pojedynczych członków, żeby właśnie przygotowywali materiał pod tytułem: no tu odchodzi 40 osób – powiedziała.

Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską zapewniła: – Wie pani ile osób odeszło z zachodniopomorskiego? Jedna. Jedna, która napisała to pismo o tych 40. To się stało faktem, nazwijmy to, medialnym. Tam kilkanaście osób odeszło od maja tego roku i część z nich zapisała się do partii Teraz! Kilkanaście osób i to nie naszych członków i jedna osoba, która odeszła.