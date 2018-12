Bandera zostanie "Bohaterem Ukrainy"? Wniosek ponownie w Radzie Najwyższej

Informację o złożeniu takiego wniosku w ukraińskim parlamencie podała ukraińska sekcja amerykańskiego Radia Wolna Europa – Radio Swoboda. Pod wnioskiem postulującym obwołanie Stepana Bandery "Bohaterem Ukrainy" podpisało się 21 deputowanych z różnych ugrupowań. Z informacji podanych przez portal rozgłośni wynika, iż tekst projektu uchwały w tej sprawie nie został jeszcze zamieszczony na stronie Rady Najwyższej Ukrainy. Został on jednak skierowany do odpowiedniej komisji, która ma go zaopiniować przed rozpoczęciem prac na forum parlamentu.

Przypomnijmy, że będzie to kolejna próba ustanowienia przywódcy ukraińskich nacjonalistów bohaterem tego kraju. W styczniu 2010 roku dekret w tej sprawie wydał ówczesny prezydent Wiktor Juszczenko. Dokument ten już w kwietniu tego samego roku został jednak uznany przez okręgowy sąd administracyjny w Doniecku za niezgodny z prawem.

Stepan Bandera był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Organizacja ta jest odpowiedzialna za ludobójstwo dokonane na polskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej. W wyniku działania zbrojnego ramienia OUN - UPA śmierć poniosło od 100 do 150 tys. Polaków.