Ale Rafał, na pewno autentycznie wygląda?

Tak, zbudowaliśmy według zdjęć twojego domu. Solidny kartongips, pomalowane jest, nawet okna się otwierają. Wygląda jak prawdziwy dom. Nikt nie pozna, że to atrapa.

I panele na dachu daliście?

Panele są nawet prawdziwe.

Ale jak wejdę na dach, żeby je zrzucić, to się nie zawali?

No… Ja testowałem. Tam daliśmy porządne wsporniki.

No dobra, to zapraszamy dziennikarzy na spektakl. Przecież jakbym z własnego domu skasował, to żona by mnie zabiła.