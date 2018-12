Referendum ws. pomnika smoleńskiego? Jest deklaracja Trzaskowskiego

– Nie wykluczam tego – powiedział Rafał Trzaskowski pytany, czy będzie referendum ws. pomnika. Prezydent Warszawy stwierdził, że "czeka na orzeczenie i wyrok sądu w tej sprawie". Sąd ma orzec, czy przejęcie Placu Piłsudskiego przez państwo było zgodne z prawem. –– Wolałbym jeśli chodzi o pomnik wyciszenie sporów – zapewnił Rafał Trzaskowski.

Szef stołecznego ratusza odniósł się też do politycznej przyszłości Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak informują media, była prezydent stolicy ma kandydować w przyszłorocznych wyborach do Senatu. – Na pewno po 12 latach tak intensywnej pracy, a w sumie razem kilkudziesięciu latach intensywnej pracy, pani prezydent należy się odrobina odpoczynku. Natomiast rzeczywiście, jak znam Hannę Gronkiewicz-Waltz, to pewnie nie powiedziała ostatniego słowa – powiedział Trzaskowski.

