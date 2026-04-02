Awantura w TVN. Związkowcy mają pretensje, firma zarzuca "wprowadzenie w błąd"

TVN Warner Bros. Discovery w oparciu o wyniki za 2025 rok podwyższył wynagrodzenie pracownikom średnio o 5,5 proc. Tomasz Ozimkiewicz, szef Związku Zawodowego Pracowników TVN, przedstawił stanowisko związku. W rozmowie z portalem Wirtualne Media przekonywał, że program podwyżek i innych benefitów nie jest transparentny dla zwykłych pracowników stacji. – Program opcji na akcje jest tajny. Pracodawca nie udziela o nim informacji – mówi.

– Już w 2022 roku Związek Zawodowy Pracowników TVN wystąpił do zarządu TVN o udostępnienie zasad przyznawania tych akcji i konkretnych kryteriów. Chcieliśmy, aby pracownicy wiedzieli, na czym stoją i jak mogą spełnić kryteria przyznawania tych akcji. Pracodawca odpowiedział nam jednak, że jest to program realizowany przez podmiot zewnętrzny i nie może udzielić nam takich informacji. Próżno ich szukać także w dokumentach publikowanych w firmowym intranecie TVN, ponieważ są to opcje na akcje Warner Bros. Discovery, a procesem zarządza zewnętrzna firma amerykańska – zauważa związkowiec.

– Według naszych podejrzeń akcje mogą trafiać do "kolegów" szefów i niekoniecznie ma to odzwierciedlenie w realnych osiągnięciach zawodowych. Nie ma żadnych mierzalnych kryteriów, choć o nie zabiegaliśmy. W naszej ocenie to narzędzie do nagradzania osób zaufanych i lubianych, niekoniecznie tych najlepszych merytorycznie – przekonuje Ozimkiewicz. Dodaje, że ZZP TVN nie ma żadnej informacji o sposobie wyliczania tej statystyki. – Nie da się w żaden sposób zweryfikować, skąd mowa o 30 proc. zespołu. Jest to objęte ścisłą tajemnicą. Znamy relacje osób, które otrzymały te akcje i wiemy, że bywają to duże kwoty, rzędu np. równowartości 50 tys. zł w akcjach – wskazuje.

TVN odpowiada. Padają stwierdzenia o "dezinformacji"

Biuro prasowe TVN odniosła się do słów szefa związku. "Związek Zawodowy odnosi się do wybranych aspektów zatrudnienia w TVN, zasadniczo i intencjonalnie mijając się z faktami, pomija wszelkie korzystne rozwiązania, z których korzystają pracownicy TVN WBD i które są przez nich powszechnie chwalone" – przekazano portalowi WM.

"Ubolewamy nad tym, że Związek, powołany do reprezentowania pracowników i występowania w ich interesie, nie zna polityk firmowych. Posługując się fałszywymi osądami, wprowadza w błąd pracowników i otoczenie organizacji, szerząc niepokój i 'dezinformację'. Biuro prasowe firmy wskazuje, że zasady przyznawania opcji na akcje Warner Bros. Discovery wpisują się w politykę 'pay for performance'" – czytamy.

"Opcje otrzymują pracownicy, którzy osiągają najwyższe wyniki i w największym stopniu realizują zdefiniowane wcześniej cele. W praktyce pula najwyżej ocenianych pracowników to około 25-30 proc. załogi, co stanowi bardzo wysoki odsetek" – czytamy. "Zasady związane z corocznym przeglądem wynagrodzeń są dostępne na portalu WBD One, będącym źródłem informacji dla pracowników ze wszystkich rynków Warner Bros. Discovery na świecie. Mają do niego dostęp zarówno pracownicy, jak i managerowie. Zasady te są transparentne, czytelne i każdy pracownik może się z nimi zapoznać. Dodatkowo zasadą jest, że managerowie przeprowadzają z członkami swoich zespołów indywidualne rozmowy roczne, podczas których omawiane są indywidualne wyniki i ich wpływ na składowe wynagrodzenia" – informuje biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.

Gwiazdor TVN wyśmiał polityka PiS. "Wyrosła mu silna konkurencja"Czytaj też:

Zmiana właściciela TVN. Jest data decydującego głosowania