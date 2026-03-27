Zmiana właściciela TVN. Jest data decydującego głosowania

Pod koniec lutego Paramount Skydance podpisał umowę przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Wartość transakcji wynosi 110 mld dolarów. Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD.

TVN prawdopodobnie zmieni właściciela. Jest data

Teraz, w kolejnym kroku, Warner Bros. Discovery na 23 kwietnia organizuje specjalne spotkanie akcjonariuszy, którzy zagłosują w sprawie akceptacji oferty, która ma już "zielone światło" zarządu. Prawo głosu będą mieli akcjonariusze, którzy do 20 marca weszli w posiadanie akcji Warner Bros. Discovery.

Akcjonariusze podejmą zatem decyzję o przejęciu Warner Bros Discovery przez korporację Paramount Skydance. Około 24 miliardy dolarów na ten zakup mają pochodzić z funduszów inwestycyjnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej.

Jeśli udziałowcy zaakceptują transakcję, ich decyzja otworzy drogę do zakończenia negocjacji i zamknięcia formalności. Fuzja oznaczać będzie zmianę właściciela TVN i amerykańskich kanałów takich jak CNN.

Paramount przebił Netflix

W grze o zakup był także Netflix. Po tym, jak Paramount Skydance podniosła swoją ofertę do 31 dolarów za akcję Warner Bros., Netflix wycofał się z wyścigu o przejęcie koncernu. Według kierownictwa serwisu jest to dla nich nieopłacalne, a przebicie oferty zagroziłoby płynności finansowej spółki. Jak wskazuje Reuters, akcje Netflixa wzrosły po tej informacji o około 10 proc.

"Zawsze zachowujemy dyscyplinę finansową. Przy cenie wymaganej do wyrównania najnowszej oferty Paramount Skydance transakcja przestaje być dla nas atrakcyjna, dlatego nie zamierzamy jej przebijać" – przekazał Netflix w komunikacie.

