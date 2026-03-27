Zmiana właściciela TVN. Jest data decydującego głosowania
Siedziba telewizji TVN przy ul. Wiertniczej w Warszawie Źródło: PAP / Albert Zawada
W TVN najprawdopodobniej będą zmiany po przejęciu Warner Bros Discovery przez Paramount Skydence.

Pod koniec lutego Paramount Skydance podpisał umowę przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Wartość transakcji wynosi 110 mld dolarów. Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD.

TVN prawdopodobnie zmieni właściciela. Jest data

Teraz, w kolejnym kroku, Warner Bros. Discovery na 23 kwietnia organizuje specjalne spotkanie akcjonariuszy, którzy zagłosują w sprawie akceptacji oferty, która ma już "zielone światło" zarządu. Prawo głosu będą mieli akcjonariusze, którzy do 20 marca weszli w posiadanie akcji Warner Bros. Discovery.

Akcjonariusze podejmą zatem decyzję o przejęciu Warner Bros Discovery przez korporację Paramount Skydance. Około 24 miliardy dolarów na ten zakup mają pochodzić z funduszów inwestycyjnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej.

Jeśli udziałowcy zaakceptują transakcję, ich decyzja otworzy drogę do zakończenia negocjacji i zamknięcia formalności. Fuzja oznaczać będzie zmianę właściciela TVN i amerykańskich kanałów takich jak CNN.

Paramount przebił Netflix

W grze o zakup był także Netflix. Po tym, jak Paramount Skydance podniosła swoją ofertę do 31 dolarów za akcję Warner Bros., Netflix wycofał się z wyścigu o przejęcie koncernu. Według kierownictwa serwisu jest to dla nich nieopłacalne, a przebicie oferty zagroziłoby płynności finansowej spółki. Jak wskazuje Reuters, akcje Netflixa wzrosły po tej informacji o około 10 proc.

"Zawsze zachowujemy dyscyplinę finansową. Przy cenie wymaganej do wyrównania najnowszej oferty Paramount Skydance transakcja przestaje być dla nas atrakcyjna, dlatego nie zamierzamy jej przebijać" – przekazał Netflix w komunikacie.

Czytaj też:
Czarne chmury nad dziennikarzami TVN. "Mogą dziać się rzeczy szalone"

