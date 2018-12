W rządzie nie wszyscy grają do jednej bramki? Morawiecki: Jest konflikt z Ziobrą

Kornel Morawiecki był dziś gościem Jacka Prusinowskiego na antenie Radia Plus. Marszałek senior wyraził obawę, że nie wszyscy grają w rządzie do jednej bramki. – To jest też słabość pana premiera i rządu – wskazał.

Zdaniem polityka, konflikty te widać społecznie. – Nie jestem wewnątrz i tych konfliktów wewnętrznych nie widzę, ale cały ten okres rocznego rządu pana premiera był usiany rafami, nawet ta sprawa aresztowania byłych szefów KNF – mówił Morawiecki. W jego ocenie jest to działanie nieodpowiedzialne.

Lider koła Wolni i Solidarni stwierdził również, że w obozie rządzącym jest także pewien konflikt z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Dotyczy on - zdaniem Kornela Morawieckiego - sposobu procedowania reformy sądownictwa.