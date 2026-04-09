Safjan, Stępień i Zoll zaproszeni na "ślubowanie". Komunikat Kancelarii Sejmu

"9 kwietnia 2026 r. o godz. 12:30 w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się uroczystość wręczenia uchwał Sejmu o wyborze przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w komunikacie opublikowanym w czwartek przez Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu.

"Ślubowanie złożą wybrani przez Sejm 13 marca br. sędziowie TK. Ponadto wszyscy nowo wybrani sędziowie otrzymają uchwały Sejmu o ich wyborze na sędziów TK" – napisano.

Według komunikatu, wśród zaproszonych gości są m.in. byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego – Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll, a także prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Dorota Markiewicz.

"Sygnał z uroczystości zostanie wyprodukowany przez Telewizję Polską i udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom" – podano.

Takiej uroczystości jeszcze w Sejmie nie było

Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm, złożyło na początku kwietnia ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Poza Szostkiem i Bentkowską Sejm wybrał na sędziów TK Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską. Przed świętami cała czwórka wysłała pismo do prezydenta z pytaniem o datę przyjęcia od nich przysięgi. Ponieważ Nawrocki nie odpowiedział, sędziowie zdecydowali, że złożą "ślubowanie" w Sejmie w obecności notariusza.

Sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, mają je powtórzyć

Według doniesień medialnych, sędziowie Szostek i Bentkowska planują powtórzyć swoją przysięgę jako wyraz solidarności z pozostałą czwórką sędziów, których Nawrocki nie zaprosił do złożenia ślubowania.

Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki tłumacząc postępowanie głowy państwa powiedział w ubiegłym tygodniu, że sytuacja pozostałej czwórki sędziów jest analizowana i na razie nie ma w tej sprawie decyzji. Nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, na jakiej podstawie prezydent nie przyjął od nich przysięgi.

W czwartek (9 kwietnia) Bogucki wydał oświadczenie, w którym przekazał, że "ślubowanie" sędziów TK w Sejmie będzie nieważne i równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego.

