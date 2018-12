"Król Albanii" zakłada partię polityczną? "Kochani rodacy..."

– Kochani rodacy, w zaistniałej sytuacji nie mamy co na nich liczyć. Ja mam k***a osobiście tego dość, dlatego robię to dla dobra moich dzieci, waszych dzieci i zajmuję się polityką i otwieram partię Młoda Polska – mówi raper w nagraniu zamieszczonym na jego kanale na YouTube. Film został nagrany na tle budynku parlamentu oraz kompleksu Kancelarii Prezydenta przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

– Oddając głos na Młodą Polskę głosujecie na samych siebie. Ja musiałem zmienić swoje życie dla swoich dzieci i zamierzam zmienić ten kraj także dla swoich dzieci. Pamiętajcie, że ten kraj jest w naszych rękach. My jesteśmy właścicielami tego kraju i tylko my możemy coś w tym kraju zmienić. Ja nie jestem aniołkiem, popełniłem dużo błędów tylko, że ja do tych błędów potrafię się przyznać – zapewnia Popek.

Czy deklarację rapera należy traktować poważnie? Wszystko na to wskazuje. Trzeba jednak przypomnieć, że już wcześniej pojawiały się informacje o politycznych planach Popka. W październiku ubiegłego roku „Super Express” informował, że Popek może znaleźć miejsce na listach ugrupowania Wolność, którym kieruje Janusz Korwin-Mikke.