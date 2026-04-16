Dziennikarz Republiki: Dzwonią przerażeni posłowie PiS z "listy Morawieckiego"

W środę wieczorem Mateusz Morawiecki potwierdził, że założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Media publikują listy członków organizacji, która jak zapewnia były premier, nie ma być alternatywą dla PiS, ale dodatkowo pracą na rzecz partii. Te tłumaczenia nie przekonują jednak kierownictwa. W środę rzecznik PiS Rafał Bochenek wydał jednoznaczny komunikat: parlamentarzyści i działacze partii nie mogą uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń, bo to gra na korzyść Donalda Tuska. "Nikomu nie odmawiamy prawa do tworzenia stowarzyszeń, ale nie mogą to być stowarzyszenia, które bazują na parlamentarzystach lub członkach partii. Stowarzyszenie tworzone w takiej formule z całą pewnością byłoby szkodliwe dla całego środowiska prowadząc do jego dezintegracji. Taka inicjatywa wpisywałaby się w plany i różnego rodzaju intrygi Tuska i jego ludzi, bo to oni chcą nas rozbić. Dzisiaj jest czas jednoczenia się polskich patriotów wokół naszego kandydata na premiera Przemysława Czarnka" – przekazał "Faktowi".

Popłoch w PiS? Olechowski: Dzwonią przerażeni posłowie

Tymczasem Jarosław Olechowski napisał w serwisie X: "Dzwonią do mnie przerażeni posłowie PiS z 'listy Morawieckiego' z prośbą żeby tłumaczyć ludziom, że oni zapisali się do stowarzyszenia Rozwój Plus zanim prezes Jarosław Kaczyński zagroził za to konsekwencjami;) Twierdzą, że nigdy nie wystąpiliby przeciwko prezesowi".

"Stan gry: Harcerze twierdzą, że stowarzyszenie byłego premiera jest konieczne żeby PiS mógł walczyć o głosy centrowych wyborców i mieszkańców miast. Ale w partii słychać też krytykę Morawieckiego – jego przeciwnicy twierdzą, że osłabia PiS i realizuje agendę Donalda Tuska Przyspieszenie prac nad powołaniem stowarzyszenia Rozwój Plus jest łączone z przeciekami medialnymi o tym, że prokuratura chce postawić Mateuszowi Morawieckiemu zarzuty ws. RARS. Maślarze zwracają uwagę, że według informacji publikowanych przez dziennikarzy do stowarzyszenia zapisało się 38 osób, czyli o blisko połowę mniej niż kilka miesięcy temu wzięło udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez byłego premiera obok oficjalnego spotkania z prezesem Kaczyńskim" – zauważa przedstawiciel TVR.

