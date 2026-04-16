Kolejne pilne spotkanie na Nowogrodzkiej. Kaczyński zwołuje posłów PiS

Były premier Mateusz Morawiecki powołał zapowiadane wcześniej Stowarzyszenie Rozwój Plus. Choć polityk zapewnia, że nie będzie to konkurencja dla PiS, władze Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że są niechętne inicjatywie Morawieckiego, obawiając się rozłamu w partii.

– Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – przekonywał Mateusz Morawiecki, cytowany przez Wirtualną Polskę.

We wtorek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał pilne spotkanie kierownictwa ugrupowania. W siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie pojawili się najważniejsi politycy formacji: Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Rafał Bochenek, Beata Szydło, Henryk Kowalczyk, Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek oraz Stanisław Karczewski. Według medialnych doniesień, kluczowym tematem rozmów była napięta sytuacja w partii oraz zapowiedź Morawieckiego o powołaniu własnego stowarzyszenia.

Nagła decyzja Kaczyńskiego

Jak ustaliła Wirtualna Polska, na Nowogrodzkiej odbędzie się kolejne ważne spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zwołał na czwartek (16 kwietnia) na godz. 13:00 wszystkich posłów PiS na konferencję prasową. Parlamentarzyści otrzymali w środę wieczorem SMS-y z biura prasowego partii w tej sprawie.

Głównym tematem spotkania ma być trudna sytuacja finansowa Prawa i Sprawiedliwości. – Nie jest łatwo. To, co mamy teraz, starcza właściwie na bieżące funkcjonowanie, a potrzebujemy też środków na szersze działania, choćby debaty programowe, które w tej chwili odbywają się systematycznie, co dwa tygodnie – powiedział "Faktowi" skarbnik PiS Henryk Kowalczyk. Z najnowszego rejestru wpłat wynika, że w tym roku do partyjnej kasy trafiło jak dotąd niespełna 60 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to ponad 450 tys. zł.

W trakcie czwartkowego posiedzenia w siedzibie PiS prawdopodobnie pojawi się także ponownie temat działalności Mateusza Morawieckiego.

