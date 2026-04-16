Morawiecki założył stowarzyszenie. Wiemy, kto do niego dołączył

Mateusz Morawiecki powołał zapowiadane wcześniej Stowarzyszenie Rozwój Plus. Choć polityk zapewnia, że nie będzie to konkurencja dla PiS, władze Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że są niechętne inicjatywie byłego premiera, obawiając się rozłamu w partii. – Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – przekonywał Morawiecki, cytowany przez Wirtualną Polskę.

We wtorek (14 kwietnia) prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał pilne spotkanie kierownictwa ugrupowania. W siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie pojawili się najważniejsi politycy formacji: Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Rafał Bochenek, Beata Szydło, Henryk Kowalczyk, Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek oraz Stanisław Karczewski. Według medialnych doniesień, kluczowym tematem rozmów była napięta sytuacja w partii oraz zapowiedź Morawieckiego o powołaniu własnego stowarzyszenia.

Jak ustaliła WP, Kaczyński zwołał na czwartek (16 kwietnia) wszystkich posłów PiS na konferencję prasową. Głównym tematem spotkania ma być trudna sytuacja finansowa partii. Podczas rozmów prawdopodobnie pojawi się także ponownie wątek działalności Morawieckiego.

Oto lista członków stowarzyszenia Morawieckiego

Do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego dołączyło już kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS. Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek przekazał, że na liście członków Stowarzyszenia Rozwój Plus znaleźli się:

Izabela Antos (nie jest posłem, była podsekretarzem stanu w KPRM w latach 2021-2023),

Anna Baluch,

Ryszard Bartosik,

Waldemar Buda,

Zbigniew Chmielowiec,

Michał Cieślak,

Janusz Cieszyński,

Elżbieta Duda,

Michał Dworczyk,

Robert Gontarz,

Marcin Gwóźdź,

Marcin Horała,

Paweł Jabłoński,

Fryderyk Kapinos,

Łukasz Kmita,

Maria Koc,

Wiesław Krajewski,

Andrzej Kryj,

Krzysztof Kubów,

Anna Kwiecień,

Krzysztof Lipiec,

Grzegorz Lorek,

Marzena Machałek,

Grzegorz Macko,

Mateusz Morawiecki,

Piotr Müller,

Monika Pawłowska,

Grzegorz Puda,

Paweł Rychlik,

Łukasz Schreiber,

Olga Semeniuk-Patkowska,

Sławomir Skwarek,

Mirosława Stachowiak-Różecka,

Krzysztof Szczucki,

Szymon Szynkowski vel Sęk,

Agnieszka Ścigaj,

Ryszard Terlecki,

Ireneusz Zyska.

Jak ustaliło TVN24, prezesem stowarzyszenia będzie Morawiecki, wiceprezesem – Horała, sekretarzem – Dworczyk, a skarbnikiem – Antos. Z kolei Wirtualna Polska podała, że do inicjatywy ma przystąpić także były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS Daniel Obajtek.

Czytaj też:

