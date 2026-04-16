Rząd zmienia godło i flagę. Tak ma wyglądać nowy orzeł

Jak informuje "Rzeczpospolita", projekt ma być częścią nowej ustawy porządkującej przepisy dotyczące symboliki państwowej, z których część obowiązuje od kilku dekad.

Proponowane modyfikacje dotyczą przede wszystkim wizerunku Orła Białego. Według doniesień "Rz", zmiany mają mieć charakter korekt heraldycznych i graficznych.

Polskie symbole narodowe do zmiany

Wśród nich wskazuje się m.in. rezygnację z cieniowania wokół sylwetki orła, wprowadzenie prześwitów w koronie oraz ujednolicenie kolorystyki elementów takich jak nogi, które w całości miałyby być złote. Celem ma być większa spójność i zgodność z zasadami heraldyki.

Projekt ma bazować na wcześniejszych propozycjach przygotowanych w 2021 r., jednak – jak podkreślono w artykule – został zmodyfikowany i pozbawiony części najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań. Planowane zmiany obejmują także uporządkowanie zasad używania flagi państwowej.

Godło i flaga po nowemu. Bazą projekt PiS?

Na obecnym etapie nie przedstawiono jeszcze ostatecznej wersji projektu ani harmonogramu jego przyjęcia. Jak czytamy, resort kultury prawdopodobnie oprze się na załącznikach graficznych powstałych za rządów PiS.

Jak przekazał rzecznik MKDiN Piotr Jędrzejowski, "prace zespołu eksperckiego nad zasadniczym tekstem projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej potrwają do końca pierwszego półrocza 2026 r.". Po tym terminie projekt ustawy ma zostać przedstawiony opinii publicznej.

Według ustaleń "Rz", zespół pracujący nad zmianami w godle i fladze spotyka się regularnie – dwa razy w miesiącu. Na początku maja ministerstwo planuje opublikować protokoły z jego posiedzeń. "Powód? Chęć uniknięcia kontrowersji takich, jakie miały miejsce za rządów PiS" – czytamy w tekście.

