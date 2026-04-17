Berkowicz dostał "najwyższą karę". Prezydium Sejmu podjęło decyzję

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz skrytykował we wtorek z mównicy sejmowej działania Izraela na Bliskim Wschodzie. – Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa. Ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie? Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej – dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści i się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek, amputuje się rączkę – mówił.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak... – stwierdził Berkowicz, po czym wyciągnął flagę Izraela, na której widniała swastyka zamiast gwiazdy Dawida.

Czarzasty: Berkowicz został ukarany najwyższą karą

– Skończyło się posiedzenie prezydium Sejmu. Pan poseł Konrad Berkowicz został ukarany najwyższą karą, jaką prezydium może przydzielić, mianowicie przez trzy miesiące będzie pobierał połowę swojej pensji – poinformował na piątkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Jak zaznaczył, polityk Konfederacji został ukarany za to, że "wniósł flagę faszystowską na posiedzenie Sejmu, do sali sejmowej". – 7 mln ludzi zginęło podczas II wojny światowej. Nie ma zgody na to, żeby emblematy faszystowskie, swastyka, były wnoszone na salę sejmową – powiedział Czarzasty. – Osobiście muszę państwu powiedzieć, że nie dam się wkręcić w rozmowę pt. "ocena wypowiedzi pana Berkowicz" czy "brak oceny wypowiedzi pana Berkowicza". Każdy poseł ma prawo mieć swoje poglądy i to jest zupełnie inna historia, ale nikt swastyki na salę sejmową wnosił nie będzie. Robimy to również dlatego, żeby dać sygnał innym posłom i posłankom, że nigdy to nie będzie tolerowane – dodał.

Sikorski o polityku Konfederacji: Jeśli chciał zaszkodzić Polsce, to osiągnął celCzytaj też:

"Antysemicki horror w polskim parlamencie". Ambasada Izraela grzmi